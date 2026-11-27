La cerimonia inaugurale a Napoli segna l’avvio di tre giorni di dibattito tra tecnologia, garanzie costituzionali e rapporti istituzionali, in attesa del Guardasigilli Carlo Nordio e dei lavori a Castel Capuano



Napoli, 27 novembre 2026 – Si è aperta oggi al Teatro di San Carlo la 37ª edizione del Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, un appuntamento di primo piano per le istituzioni italiane che riporta al centro del dibattito pubblico il ruolo della giurisdizione, l’indipendenza della magistratura e l’equilibrio tra poteri dello Stato. Alla cerimonia inaugurale ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi della platea in un momento ad alta densità istituzionale.

Il titolo scelto per l’assise napoletana, «La giustizia che cambia: la sfida del nuovo umanesimo tra persona, tecnologia e garanzie costituzionali», sintetizza le tensioni e le prospettive con cui il sistema giudiziario è chiamato a misurarsi. Nella prima fase dei lavori al Lirico napoletano si sono susseguiti i saluti istituzionali della vicesindaca Laura Lieto e del presidente della Regione Campania Roberto Fico, seguiti dall’intervento della presidente della giunta esecutiva sezionale di Napoli dell’ANM Leda Rossetti e dalla relazione introduttiva del presidente nazionale Giuseppe Tango.

L’apertura a Napoli arriva in una fase delicata nei rapporti tra esecutivo e magistratura, segnata dal confronto sulle riforme ordinamentali, dal dibattito sull’intelligenza artificiale applicata al processo e dalle discussioni sulle risorse e sulle retribuzioni delle toghe. Nel programma del congresso figurano anche gli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio, atteso per la seconda giornata, e il confronto con esponenti delle forze politiche, tra cui il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Da domani e fino a domenica 29 novembre i lavori si sposteranno a Castel Capuano, storica cittadella giudiziaria della città, dove le sessioni entreranno nel vivo con tavole rotonde dedicate alla condizione delle carceri, al contrasto alla criminalità organizzata e alla violenza di genere, alla giustizia civile post PNRR e al rapporto tra magistratura, informazione e cittadinanza. La chiusura dei lavori è affidata domenica al segretario generale dell’ANM Rocco Maruotti, con la votazione della mozione finale che fisserà la linea dell’associazione per i prossimi mesi.