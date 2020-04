Jogging sul lungomare Caracciolo

In strada ma distanziati. Quasi tutti con mascherine

Napoli, 27 aprile – Il colpo d’occhio è quello di una via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, affollata. Ma i primi che stamattina hanno colto la possibilità di darsi al jogging, grazie all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una mattinata di sole, lo fanno mantenendo la distanza imposta e nella stragrande maggioranza dei casi con la mascherina. Solo qualcuno non ce l’ha e spiega: “Non è facile tenerla ma comunque restiamo distanti”. Soddisfatti i commenti raccolti in strada. “Non ce la facevamo più a stare rinchiusi in casa, finalmente possiamo iniziare a muoverci”, raccontano.

