Elezioni regionali Campania 2020, a sostegno di De Luca 18 liste

Il governatore verrà sostenuto alle elezioni regionali in Campania del 2020 da 16 liste, a cui vanno aggiunte Campania Libera e De Luca presidente animate dai suoi fedelissimi per un totale di ben 18 liste

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che punta al bis alle prossime elezioni, verrà sostenuto da ben 18 liste: è quanto emerge dall’incontro di ieri alla stazione Marittima di Napoli. “Alla stazione Marittima di Napoli – ha spiegato il vicepresidente della Regione Bonavitacola – si sono incontrati i rappresentanti delle forze politiche e civiche che intendono sostenere la conferma del presidente De Luca alla guida della Regione. Dopo ampia discussione, i presenti hanno sottoscritto una dichiarazione di pieno, unitario e convinto sostegno per la conferma di Vincenzo De Luca a Presidente della Regione Campania. Nei prossimi giorni si procederà alla definizione di un documento sui tratti distintivi fondamentali della costituenda coalizione e le priorità programmatiche da perseguire”.

Variegato lo schieramento a favore del governatore, visto che ne faranno parte: Partito Democratico, Articolo Uno, Italia Viva di Renzi, Noi Campani di Mastella, Più Europa, il Partito Socialista, Demos di Anielllo Formisano, il Partito Repubblicano, i Moderati di Vincenzo Varriale, i Verdi, il Centro Democratico di Raimondo Pasquino, i Repubblicani Democratici, l’Alleanza per i territori di Gioacchino Alfano, Fare Democratico, il Partito Animalista Italiano. A queste vanno aggiunte L’Italia è Popolare di Ciriaco De Mita, assente all’incontro ma che comunque sosterrà De Luca, oltre alle due liste di fedelissimi Campania Libera e De Luca presidente.

In questo modo De Luca proverà a sbaragliare la concorrenza, anche grazie al sostegno di Mastella, Alfano ed ex Berlusconiani, che fino a non molto tempo fa appartenevano a schieramenti politici diversi.

