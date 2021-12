Covid19, per De Luca “fiammata di contagi impressionante”

Il governatore della Campania dà mandato di riattivare i Covid center modulari

Napoli, 17 dicembre – “C’è una infiammata preoccupante di contagi Covid, una maledetta accelerata di diffusione, siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie intensive. Siamo al punto che se continua questa onda dovremo chiudere i reparti ordinari e riaprire i reparti di terapia intensiva”. Lo afferma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento del venerdì in diretta social.

“Ieri – prosegue De Luca – ho dato indicazione ai direttori generali di riattivare i posti di terapie intensiva a cominciare dagli ospedali modulari che abbiamo realizzato”. Saranno riaperti, quindi, “i 70 posti di terapia intensiva del Covid Center modulare dell’Ospedale del Mare e poi quelli di Caserta e Salerno”.

“Ieri abbiamo avuto in Italia 40mila vaccinati di cui molti con prima dose. Si conferma che c’è una ripresa della campagna anche se da ieri cominciamo ad aver un dato estremamente preoccupante, aumenta la diffusione del contagio ad un ritmo impressionante. Un aumento che è dell’ordine del 200-300% di contagi. Ci stiamo avvicinando anche in Italia, se pure con ritardo, ai livelli che registriamo in altri paesi in Europa. C’è da augurarsi che – conclude – il livello elevato di vaccinazione ci salvaguardi da effetti pesanti ma siamo di fronte ad una fiammata di contagio estremamente preoccupante. Siamo di nuovo in una situazione di grave emergenza”.