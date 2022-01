Mare in Campania, il 97% delle acque sono balneabili

Dal Bollettino ufficiale della Regione Campania

La classificazione delle acque di balneazione in Campania risulta stabile anche per la stagione balneare 2022, come in tutto il quadriennio 2018-2021. È quanto risulta dalla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, della delibera di Giunta regionale che classifica i tratti di costa campani in base ai prelievi effettuati da Arpac negli ultimi quattro anni (deliberazione di Giunta regionale n. 609 del 28.12.2021 pubblicata nel Burc n. 1 del 03/01/2022). Al pari delle precedenti annualità si registra il 97% di costa balneabile, mentre il restante 3% non risulta balneabile in quanto di qualità scarsa. Resta esclusa dal conteggio la quota di litorale non adibita alla balneazione, circa 60 chilometri, per la presenza di porti, strutture militari, canali e foci di fiumi non risanabili, eccetera.

A ciascuna delle 328 acque in cui è suddiviso il litorale campano è stata attribuita una specifica classe di qualità. Le acque risultate di qualità sufficiente, buona, eccellente e quelle di nuova classificazione sono ritenute balneabili a inizio stagione balneare, mentre per quelle risultate scarse i sindaci dei comuni interessati dovranno emanare un divieto di balneazione. Il divieto potrà essere revocato, in corso di stagione balneare, al verificarsi delle condizioni di legge che ne attestino il risanamento (d.lgs. 116/08 e DM 30.03.2010).

Dalla disamina dei dati si riscontrano valori percentuali leggermente variati, rispetto alla classificazione 2021, per le diverse tipologie di classe di qualità. Si registra, al 90% registrato nella classificazione per la stagione balneare 2021, a fronte di un leggero aumento delle percentuali di acque buone (5%) e sufficienti (4%) e sempre il 3% di acque in divieto temporaneo di balneazione ad inizio stagione balneare 2022 risultate di qualità scarsa (percentuali calcolate in termini di lunghezza di costa).

A cura del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).