Comune di Napoli, Domenico Ruggiero è il nuovo amministratore di Asia

La nomina di amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti Asia è stata fatta dal sindaco Gaetano Manfredi al fine di “garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica”

Napoli, 25 gennaio 2022 – Domenico Ruggiero, attuale direttore di Sapna, è il nuovo amministratore unico della Asia, la municipalizzata dei rifiuti del Comune di Napoli. La nomina, si legge in un comunicato, è stata fatta dal sindaco Gaetano Manfredi “al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica per i suoi riflessi su salute e ambiente in attesa dell’espletamento delle procedure per la nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione”. Manfredi e l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso hanno ringraziato i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto, al termine dell’assemblea dei soci che si è svolta quest’oggi a Palazzo San Giacomo.

La decisione era già stata annunciata nelle scorse ore dallo stesso primo cittadino, che parlando con i cronisti a margine dell’intitolazione del palazzo di giustizia ad Alessandro Criscuolo, aveva detto: “Ci sono dimissioni del consiglio di amministrazione che verranno accettate. Poi provvederemo tra oggi e domani alla nomina di un amministratore unico. Stiamo facendo le ultime valutazioni, stiamo cercando di identificare una figura tecnica perché l’Asia ha un problema di organizzazione degli impianti e di rivisitazione di quelle che sono le tipologie di servizio. C’è bisogno di un piano industriale serio che va accompagnato con gli investimenti, sia in termini di assunzioni che di attrezzature per garantire servizio di migliore qualità”.