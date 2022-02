Biblioteca del Mare: Anton Dohrn e Poste Italiane insieme per riqualificare la “Casina del Boschetto” in Villa Comunale di Napoli

L’immobile, situato accanto al Museo Darwin-Dohrn, ospiterà la raccolta di testi più importanti d’Europa nel campo della biologia marina che diventerà pienamente fruibile al pubblico

Napoli, 3 febbraio 2022 – La “Biblioteca del Mare” della Stazione Zoologica Anton Dohrn sarà ospitata nella struttura di Poste Italiane Spa situata all’interno della Villa Comunale di Napoli. È stato siglato, infatti, un accordo con cui l’immobile di proprietà di Poste viene trasferito alla Stazione Zoologica.

Dopo l’acquisizione dal Comune di Napoli della “Casina del Boschetto”, trasformata a seguito di un’importante opera di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione nel Museo Darwin-Dohrn (DaDoM), primo ed unico esempio in Italia di centro scientifico-culturale rivolto esclusivamente alla biodiversità marina ed evoluzione della vita in mare, l’Ente fondato nel 1872 da Anton Dohrn aggiunge un altro tassello al processo di valorizzazione e fruizione dei propri spazi.

Nella struttura di Poste Italiane verranno trasferiti testi storici, fotografie, documenti scientifici, corrispondenza e miscellanee tra le più prestigiose al mondo e che saranno pienamente fruibili da un pubblico di visitatori e appassionati.

Roberto Danovaro, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn – Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine ha affermato: “Si tratta della più grande biblioteca del mare d’Europa con volumi antichissimi che stanno per vivere una seconda giovinezza grazie a un progetto di digitalizzazione che li renderà fruibili a tutti i ricercatori del mondo, aumentando la capacità di studio sulla biodiversità dei mari. Riteniamo che avere pieno accesso alle informazioni scientifiche raccolte 150 anni fa sia fondamentale per capire che cosa è cambiato, come adattarsi e come contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla vita dei mari e degli oceani”.