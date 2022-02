Alle Poste senza green pass inveisce contro gli impiegati

48 enne arrestato dalla Polizia nel Quartiere Pianura

Napoli, 5 febbraio 2022 – Un uomo di 48 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti di una Volante all’ interno dell’ ufficio postale di via Montagna Spaccata, nel quartiere di Pianura, a Napoli. L’ uomo inveiva contro gli impiegati che rifiutavano di fargli svolgere alcune operazioni poichè non era in possesso del green pass.

I poliziotti lo hanno bloccato ed arrestato per lesioni aggravate e resistenza e denunciato perchè era in possesso di un coltello di 10 cm, e per “istigazione a disobbedire alle leggi”, poichè il 48 enne avrebbe sollecitato i presenti nell’ ufficio a reagire contro la normativa sull’ obbligo di green pass.