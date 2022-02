Verso gli 800 anni. La Federico II vista dai suoi studenti: parte oggi “800 voci per 800 giorni”

L’iniziativa rivolta ai giovani federiciani che vogliono descrivere l’Ateneo attraverso i loro scatti fotografici. Le migliori foto saranno pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale dell’Università, una al giorno, dal 29 marzo 2022 al 5 giugno 2024 e raccolte in un catalogo

Napoli, 23 febbraio 2022 – Inizia il countdown per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Entrano nel vivo le manifestazioni che coinvolgono la comunità federiciana. Si parte dagli studenti. Al via da oggi, infatti, ‘800 voci per 800 giorni’, l’iniziativa che mette al centro la loro creatività per dare vita a uno storytelling che descriva l’Ateneo, la sua identità e i suoi valori attraverso gli occhi e le emozioni dei giovani federiciani.

Ogni studente potrà inviare una foto che esprime la sua esperienza, il suo rapporto, ‘la sua Federico II’. I migliori scatti saranno pubblicati, uno al giorno, dal 29 marzo 2022 al 5 giugno 2024, sulla pagina ufficiale Instagram dell’Ateneo ‘Unina Federico II’, dando inizio al countdown che accompagnerà l’Università fino al compimento dei suoi 800 anni.

Partecipare è semplice, basta pubblicare lo scatto taggando la pagina Instagram della Federico II @uninait, inserendo #800vociper800giorni, o inviare una e-mail a ottocentoanni@unina.it indicando, se si vuole, nome, cognome e la propria pagina Instagram per essere taggati.

Al termine dell’iniziativa è prevista la realizzazione di un catalogo fotografico.

https://www.instagram.com/p/CaUktHZoIrM/’utm_medium=copy_link