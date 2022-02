Piogge insistenti e temperature in calo

Ercolano, 26 febbraio 2022 – Vesuvio innevato dalla cima fino alle quote più basse. Le piogge insistenti e i termometri in discesa hanno determinato la formazione di un vasto strato di neve sul vulcano, visibile in queste ore dalle abitazioni di Napoli e dei paesi della fascia costiera. Nonostante al momento siano cessate le piogge, le temperature restano ancora fredde.