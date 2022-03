Giardini la Mortella, Ischia: nel week end al via la stagione concertistica 2022

Doppio concerto di pianoforte, in scena il Duo Dallagnese

E’ tutto pronto ai Giardini la Mortella di Ischia per accogliere nuovamente il pubblico a partire dal week end. Con la riapertura del giardino, ripartiranno anche gli eventi musicali della Stagione concertistica da camera e i primi due concerti sono in calendario sabato 2 e domenica 3 Aprile. Ad esibirsi, il Duo pianistico Dallagnese formato dalle gemelle Beatrice ed Eleonora.

Venete di origine, le due pianiste sono appena ventunenni ma già affermate nel panorama musicale nazionale sia come soliste che in duo. Dopo il diploma al Conservatorio di Padova, con lode e menzione speciale, si stanno perfezionando presso l’Accademia di Imola con prestigiosi docenti. Si sono esibite in importanti sale concertistiche e teatri in Italia e all’estero.

Hanno suonato, in qualità di soliste, con varie orchestre (Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Filarmonica di Bacau, Virtuosi Brunensis Orchestra) e alcuni loro concerti sono stati trasmessi in canali televisivi. Hanno partecipato a concorsi nazionali e internazionali sia come soliste che in duo ottenendo primi premi assoluti.

Alla Mortella il duo Dallagnese presenterà un programma che le vedrà impegnate, sia in duo a quattro mani che per due pianoforti, in alcune importanti composizioni di Schubert e Rachmaninoff. Di Schubert verrà eseguito uno dei pezzi più celebri, la sublime Fantasia in fa min. per pianoforte a quattro mani: scritta nel 1828, pochi mesi prima della morte, è una pagina poetica, melanconica, evocativa, ma anche brillante e colma di pathos. In momenti così drammatici per il mondo intero Beatrice ed Eleonora ci invitano a seguire la musica di “codesto ragazzo” in cui, disse Beethoven, “c’è la fiamma divina”.

Entrambi i concerti si svolgeranno alle ore 17.00 nella Sala Recite.

La stagione concertistica da camera, diretta da Lina Tufano, proseguirà fino alla fine del mese di luglio, vedendo alternarsi giovani musicisti che offriranno al competente e appassionato pubblico della Fondazione Walton la possibilità di ascoltare le più interessanti nuove leve del concertismo internazionale, vincitori di alcune delle più importanti competizioni. I musicisti che si esibiranno alla Mortella provengono dalle più famose Scuole di Musica italiane ed estere, quali l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Fondazione Stauffer di Cremona, la Scuola di Musica di Fiesole, il Windsor festival International String Competition (UK) e tante altre istituzioni con le quali la Fondazione Walton collabora ormai da molti anni.

La Fondazione Walton, nonostante il difficile contesto internazionale, continua ad assicurare il proprio impegno per consentire alla musica e ai giovani talenti di esibirsi dal vivo e al pubblico di ritrovarsi intorno ad un palcoscenico, per suggellare l’eternità e l’universalità del messaggio musicale.

Il giardino sarà aperto alle visite nelle tradizionali giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00.