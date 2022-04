Rifiuti, “Carta al Tesoro” a piazza Dante

Gara a squadre del Consorzio recupero imballaggi con l’ ASIA

“Carta al Tesoro”, gara a squadre organizzata dal Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi con il Comune di Napoli e Asia Napoli si svolgerà Sabato in piazza Dante, a Napoli, dalle 10.30. l ritrovo per le squadre che intendano iscriversi alla gara è dalle ore 9, Nell’ emiciclo realizzato da Luigi Vanvitelli sarà allestito lo spazio “Carta al Tesoro”, con originali arredi in cartone, l’area accoglienza, quella della sfida finale “Riciclatutto” e il laboratorio per i bambini, con attività e giochi incentrati sugli usi creativi della carta.

Carta al Tesoro, organizzato da Comieco con il Comune di Napoli e Asia Napoli, rientra nelle attività della Paper Week 2022 ed è la prima tappa di un’iniziativa che, nelle prossime settimane, toccherà altre città lungo la penisola.