XXII edizione di Comicon: Valerio Lundini conduce la serata del Palmarès

Mancano pochi giorni all’inizio della XXII edizione di Comicon che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile, ma le novità non si fermano

La cerimonia di premiazione del Palmarès Ufficiale di Comicon 2022, che si terrà al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare domenica 24 aprile alle 19:30, avrà un presentatore d’eccezione: Valerio Lundini – autore radiofonico (“610” e “Programmone” su Radio2) e televisivo (“Battute” su Rai 2), scrittore (Era meglio il libro), laureato in Lettere e diplomato alla Scuola Romana di Fumetti, conduttore del programma di Rai2 “Una pezza di Lundini”. Lundini consegnerà i premi scelti dalla giuria che quest’anno è composta da: Giuseppe Palumbo (fumettista, in qualità di Presidente di Giuria), Paola Bistrot (direttrice di festival d’animazione, curatrice di mostre d’arte e di fumetto), Dario Sansone (cantautore, disegnatore), la band reduce dal successo a X-Factor Melancholia (band musicale) attualmente al lavoro su un manga originale, e dallo stesso Lundini. Lunedì 25 aprile, alle 12:15, al Teatro Mediterraneo, verrà presentata una clip esclusiva tratta da Carne fredda, primo capitolo di un’opera horror, scritta e diretta da Roberto Recchioni, romanziere e sceneggiatore, e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, qui al suo esordio alla regia. Seguirà un incontro con l’autore che per l’occasione dedicherà una tiratura limitatissima di stampe su carta pregiata Fedrigoni al pubblico presente.

Ricchezza e potere sono il perno attorno a cui ruotano le vite di Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), un’anziana e pluripremiata scrittrice di grandissimo talento e Anna Alfieri (Chiara Baschetti), giovane romanziera dal talento incerto. Legate tra loro da un teso e conflittuale rapporto, Sveva e Anna sono le due facce della stessa medaglia. Chi possiede il potere come lo esercita su chi non ne ha, ma è disposto a tutto pur di conquistarlo? La risposta sarà servita tra le pareti di un’isolata villa di alta montagna.

Dopo vent’anni di assenza dal festival, Jordi Bernet torna a Comicon sabato 23 e domenica 24 aprile. Maestro indiscusso del fumetto, l’autore spagnolo noto per il suo lavoro su Torpedo 1936 su testi di Enrique Sánchez Abulí, ha collaborato con sceneggiatori come Antonio Segura (su Sarvan e Kraken) e Carlos Trillo (Custer, Chiara di notte e Cicca Dum-Dum), ha collaborato inoltre con Sergio Bonelli Editore, illustrando il Tex Gigante del 1996 intitolato L’uomo di Atlanta (sceneggiato da Claudio Nizzi), e con DC Comics, per la quale ha disegnato personaggi iconici come Batman, Spirit e il western Jonah Hex.