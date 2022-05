Giardini la Mortella, Ischia: il ponte del 25 Aprile tra musica e botanica

Lunedi 25 nuova apertura straordinaria

Ancora un lungo week end di aperture per i Giardini la Mortella di Ischia, complice il ponte della Festa della Liberazione. Si inizia sabato 23 e domenica 24 Aprile con il doppio concerto del duo formato dal violoncellista Stanislas Kim e dalla pianista Marie Rosa Guenter.

Stanislas Kim è regolarmente invitato come solista e musicista da camera in rinomati festival come lo Schleswig-Holstein Music Festival, i Würzburger Bachtage, e il Grieg Festival a Bergen in Norvegia, collaborando con prestigiose orchestre quali la NDR Radiophilharmonie, la Symphonieorchester Vorarlberg e la Filarmonica George Enescu. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, Stanislas si sta perfezionando in Spagna presso la Scuola di Musica Reina Sofía con Jens Peter Maintz e contemporaneamente insegna alla Hochschule für Musik Theater di Hannover in Germania.

Molteplici i riconoscimenti attribuiti anche alla pianista Marie Rosa Günter, premiata al Concorso di Bach a Köthen, ha partecipato al Leipziger Bachtage e al Würzburg Bach Festival, primo premio al Concorso internazionale Steinway, premio Musica classica della città di Münster, primo premio al Concorso internazionale Steinweg di Grotrian, primo Premio al Concorso internazionale Duo Svedese e al Concours de Musique de Chambre di Lione. Inoltre ha inciso un CD con le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach ed ha frequentato il corso di perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo. Attualmente insegna presso la Hochschule für Musik und Theater di Hannover.

I programmi che il duo Kim – Guenter presenterà al pubblico della Mortella comprendono le due sonate op. 102 n.1 e n.2 di Beethoven, capolavori assoluti, in cui l’equilibrio tra i due strumenti raggiunge un’estrema raffinatezza e che sono considerate le più importanti composizioni mai scritte per questi strumenti. In programma anche musiche di Boccherini e Shostakowitsch.

Entrambi i concerti si terranno alle 17.00 nella Recital Hall.

Per i turisti presenti sull’Isola, ci sarà un giorno in più anche per ammirare le fioriture di Primavera ai Giardini la Mortella, grazie all’apertura straordinaria di lunedì 25 Aprile con orario 9/19.

FOTO: Il Duo Kim – Guenter.