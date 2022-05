Città Metropolitana di Napoli, assegnate le deleghe ai consiglieri

In totale 17 i consiglieri con delega. Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito, ricoprirà la carica di vicesindaco

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, nella giornata di ieri ha assegnato le deleghe ai consiglieri: in totale sono 17 i consiglieri che hanno ricevuto almeno una delega su 25 componenti dell’Assemblea di Santa Maria la Nova. Il vicesindaco sarà Giuseppe Cirillo di Progressisti e Riformisti (area Pd) e avrà funzioni di Coordinamento e delega ai Rapporti con il Consiglio. Cirillo è attualmente sindaco di Cardito, comune di 21mila abitanti dell’area Nord di Napoli.

Ad altri 6 consiglieri di Progressisti e Riformisti sono state assegnate le seguenti deleghe: a Luciano Borrelli, consigliere comunale di Calvizzano, Agenda digitale e Trasporti, a Giuseppe Bencivenga, sindaco di Frattaminore, Urbanistica; a Antonio Sabino, sindaco di Quarto, Patrimonio e Beni Comuni; a Marco Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore, Bilancio e Finanza locale; a Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, Attività produttive, Turismo, PMI e Artigianato, Sua e Parco Nazionale del Vesuvio; infine a Giuseppe Tito, sindaco di Meta, le deleghe a Mare, coste, costoni e Monte Faito.

Ai consiglieri eletti con la lista Napoli Metropolitana sono state assegnate le seguenti deleghe: a Dionigi Gaudioso, sindaco di Barano d’Ischia, Viabilità; a Giuseppe Sommese, consigliere comunale di Somma Vesuviana, Fondi comunitari e Nazionali per le politiche di Coesione; a Antonio Caiazzo, consigliere comunale di Afragola, Piano strategico; a Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate, Programmazione scolastica, Rapporti con le Università, fondazioni Its, Formazione e Pari Opportunità; a Felice Sorrentino, consigliere comunale di Poggiomarino, Lavoro, Personale e Lavori Pubblici; a Sergio Colella, consigliere comunale di Napoli, Sport, Giovani ed Eventi; a Rosario Andreozzi, consigliere comunale di Napoli, Ambiente, Tutela e biodiversità della fauna selvatica, Salute e Terzo settore.

Ai tre consiglieri di Territori in Movimento sono state assegnate le seguenti deleghe: a Salvatore Cioffi, consigliere comunale di Pomigliano d’Arco, Edilizia scolastica; a Salvatore Flocco, consigliere comunale di Napoli, Protezione civile, Terra dei Fuochi e Beni confiscati alla criminalità; a Salvatore Pezzella, consigliere comunale di Giugliano, Litorale Domitio e Lago Patria.

“Abbiamo completato l’assetto del Consiglio Metropolitano per fare in modo che l’istituzione possa lavorare al meglio delle sue potenzialità. Ora dobbiamo solamente lavorare perché abbiamo di fronte sfide complesse e abbiamo il dovere di dare le giuste risposte ai bisogni dei cittadini dell’ara metropolitana. In Consiglio c’è un clima molto positivo, c’è grande coesione e quindi anche grande responsabilità, bisogna lavorare perché questo è un ente che ha funzioni importanti ma che fino ad ora non sono state valorizzate in maniera sufficiente”, ha affermato il sindaco metropolitano Manfredi.

“Ho voluto coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza perché questo è un lavoro complesso che richiede uno sforzo collettivo per il quale c’è bisogno di mettere in campo tutte le competenze presenti. Su alcune materie, quali PNRR e cultura, ad esempio, come ha già fatto al Comune di Napoli, ho deciso, invece, di tenere per me le deleghe perché – ha concluso Manfredi – ritengo che siano settori strategici dal punto di vista del peso che noi dobbiamo avere nella negoziazione nazionale e, quindi, a mio avviso è opportuno che sia il Sindaco, con il suo pieno mandato, l’interlocutore del Governo nazionale”.