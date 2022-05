Raccolta rifiuti, il sindaco Manfredi: “Termovalorizzatore Acerra sufficiente, avanti con biodigestori”

Il sindaco di Napoli: “Oggi in Campania non abbiamo impianti moderni, averli significa che il rifiuto diventa una risorsa”

“Nel ciclo dei rifiuti che abbiamo immaginato il termovalorizzatore di Acerra è sufficiente. Dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti concentrandoci sugli impianti che non abbiamo che sono essenzialmente i biodigestori”. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presenziando alla presentazione di due automezzi full electric che la municipalizzata dei Rifiuti, l’Asia, sperimenterà per due settimane in percorsi operativi del Centro storico. Il primo biodigestore che sorgerà a Ponticelli, ha aggiunto Manfredi, “ci consentirà di partire su un campo per noi fondamentale perché significa far risparmiare soldi ai cittadini”, in quanto “oggi noi paghiamo altri Comuni e privati per smaltire i nostri rifiuti”.

“Oggi non abbiamo impianti moderni – ha proseguito il sindaco–. Averli invece significa che il rifiuto diventa una risorsa e se questi impianti saranno gestiti da Asia e dalla filiera pubblica significherà che i guadagni ricadranno sul pubblico e dunque sui cittadini. Senza questi impianti noi continueremo a provvederemo allo spazzamento ma altri guadagneranno dallo smaltimento e questo non è accettabile proprio nell’interesse dei cittadini”.

Particolarmente importante sarà anche il comportamento dei cittadini. “Al fianco al miglioremento delle aziende dei servizi e mi auguro del comportamento dei cittadini, ci sarà anche una maggiore efficienza nell’erogare le multe che poi dobbiamo riuscire a far pagare e lo faremo migliorando la riscossione”, ha affermato Manfredi. Proprio riguardo al comportamento dei cittadini, ha spiegato il sindaco, sarà “potenziato l’organico di Asia e il sistema dei controlli”, in quanto “una città che funzioni è fatta da un’Amministrazione efficiente, da aziende che fanno il proprio dovere e da cittadini che rispettano le regole. E questo riguarda i rifiuti, la mobilità, il pagamento dei biglietti quando si utilizzano i mezzi pubblici. Serve collaborazione”.

Riguardo al potenziamento dell’organico di Asia, l’Ad Domenico Ruggiero ha annunciato che “entro la fine del mese verrà lanciato un bando per assumere il personale mancante e ripristinare i servizi minimi. Lo step successivo, in calendario per il prossimo anno, sarà quello di avviare servizi innovativi”. Servizi che dovranno essere erogati anche grazie al Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). “Abbiamo candidato il Comune di Napoli a progetti per circa 85 milioni – ha affermato Ruggiero –, speriamo di essere tra i primi comuni italiani in termini di progetti approvati e avviare così una seria ristrutturazione delle dotazioni tecniche e tecnologiche dell’azienda”.