Giardini La Mortella, Ischia: concerto dedicato alla Liederistica

Una domenica con il Duo mezzosoprano e pianoforte formato da Alexandra Papenkova e Victoria Mekulyeva

Il primo concerto del mese di luglio ai Giardini La Mortella sarà dedicato alla Liederistica, con il ritorno ad Ischia domenica 3 Luglio del Duo mezzosoprano e pianoforte formato da Alexandra Papenkova(mezzosoprano) e Victoria Mekulyeva (pianoforte).

Nel mese di Luglio per la stagione di musica da camera è previsto un solo concerto ogni domenica alle 17,30 nella Recital Hall della Mortella. Mentre ogni giovedì, alle ore 21, proseguono fino al 28 luglio i concerti serali delle orchestre giovanili nella splendida cornice del Teatro Greco.

Il Duo: Il mezzosoprano Aleksandra Papenkova ha iniziato gli studi di canto a Mosca, trasferendosi poi in Italia per proseguire i suoi studi di musica vocale da camera, laureandosi nel 2022 presso Conservatorio S. Cecilia di Roma. Vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio in Russia e in Italia, si è esibita in sale prestigiose a Roma e nella Sala di Tchaikovsky di Mosca sotto la direzione di Mikhail Pletnev.

Victoria Merkulyeva è stata un vero enfant prodige pianistico: già all’età di 9 anni si è aggiudicata il primo premio al concorso nazionale “Talenti di Altay” ed una borsa di studio elargita dal Ministero della Cultura della Federazione Russa e ha conseguito la Laurea al Conservatorio S. Cecilia di Roma col massimo dei voti e lode. Nel 2015 ha vinto il primo premio nella sezione musica da camera al prestigioso “Premio Claudio Abbado”, riservato ai migliori studenti di tutti i Conservatori d’Italia.

Il Lied, voce dell’intimità, dell’interiorità pensosa, della nostalgia, ha avuto la sua più grande produzione nell’Ottocento, ispirando però anche i più importanti compositori del Novecento: le due giovani interpreti si esibiranno domenica prossima in un vario programma di Lieder dei maggiori compositori francesi e russi, intervallati da celebri pagine per pianoforte solo, appartenenti al periodo romantico.

Il concerto si terrà alle 17.30 nella Recital Hall.

Info e prenotazioni lamortella.org