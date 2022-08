Regione Campania chiede stato d’emergenza per le zone alluvionate

Predisposti i primi interventi nelle zone più colpite

Chiesto lo stato d’emergenza, dopo i danni provocati ieri dal maltempo, da parte della regione Campania.

A seguito delle varie alluvioni che hanno colpito diversi territori, in particolare l’area del Comune di Monteforte Irpino in provincia di Avellino, è stata formalizzata dal Presidente della Regione Campania De Luca, in base alla relazione della Protezione Civile Regionale, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, sono state messe a disposizione le risorse per i primi interventi da parte della Protezione Civile.