Giardini la Mortella, Ischia: proseguono le visite all’oasi botanica di Forio

La meravigliosa oasi botanica di Forio, nel clou della stagione turistica, offre ai visitatori un imperdibile giardino ammantato da sublimi fioriture estive e intensi profumi tipici della stagione calda

Proseguono regolarmente anche nel mese di Agosto le visite ai Giardini la Mortella di Ischia nelle tradizionali giornate di apertura del martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Spazio anche alle attività culturali: sabato 20 Agosto per il pubblico ci sarà infatti l’opportunità di seguire gli appuntamenti di KEPOS 2022 il progetto di divulgazione culturale promosso dalla Fondazione Walton per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e naturalistico dell’isola d’Ischia. Alle 18.30 nella Recital Hall è atteso il quarto appuntamento, dedicato all’importanza e alla gestione delle aree verdi nei Beni Culturali. Interverranno il dottor Aldo Ranfa, già Docente di Botanica Ambientale Applicata Università degli Studi di Perugia e l’Architetto paesaggista Silvia Neri del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Alla Mortella infine, fervono i preparativi anche per la nuova stagione musicale: dopo la breve pausa di questo mese, i concerti autunnali degli Incontri Musicali – dedicati alla musica da camera e diretti da Lina Tufano – riprenderanno nel primo week end di settembre per concludersi poi nell’ultimo di ottobre. Primo concerto nella Recital Hall, sabato 3 e domenica 4 settembre alle ore 17.00, con l’esibizione del Quartetto d’archi Alioth. La formazione, giungerà ad Ischia direttamente dalla Scuola di Musica di Fiesole, una delle più prestigiose istituzioni musicali nazionali e non solo con cui la Fondazione Walton collabora per sostenere i talenti emergenti.

Per tutte le info su aperture e concerti, lamortella.org