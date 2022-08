Ritorna il Gesualdo Folk Event, dopo uno stop forzato per la pandemia

Il 25 agosto saranno le romantiche ballate napoletane di Gabriele Esposito a dar il via alla Rassegna Musicale

Dopo due anni di forzato stop, il 25 e 26 agosto ritorna il Gesualdo Folk Event, uno degli eventi più importanti dell’estate gesualdina. Come ogni anno saranno le piazze e le strade del Borgo antico dominato dal Castello medievale a fare da palcoscenico alla grande festa popolare che dal 2004 è diventata un appuntamento imperdibile per i giovani della nostra Provincia.

Con un programma musicale ricco di novità, l’evento di quest’anno punta dritto ad un pubblico giovanile abbracciandone pienamente le tendenze musicali ed interessi. Il 25 agosto saranno le romantiche ballate napoletane di Gabriele Esposito a dar il via alla Rassegna Musicale. Esposito, polistrumentista raffinato, richiama nelle sue canzoni il sound statunitensi ispirandosi a John Mayer, Shawn Mendes e arrivando a fino Ed Sheeran. Il suo successo parte dalla sua avventura, nel 2016, a X Factor in cui la sua eliminazione causa indignazione senza precedenti fra gli spettatori del programma.

Tra i brani più cantati, spicca “Me staje appennenn’ amò” di Liberato che sta spopolando anche grazie alla serie Tv “Mare Fuori” in onda su Rai 2. Sul palco di Gesualdo sarà affiancato dall’emergente Marilisa Ungaro e dal chitarrista Attilio Costa. A seguire sarà l’Hip Hop ad accendere la serata del Folk Event con DJ Jad e Wlady, due vere icone di questo genere musicale.

Dj Jad è uno dei Dj, produttori e beat maker più noti e apprezzati del panorama hip-hop nazionale, co-fondatore insieme a J-Ax dello storico gruppo Articolo 31. Nell’arco della sua carriera di successo, Dj Jad conta nel suo palmares 80 dischi d’oro, 39 dischi di platino e un disco di diamante. Wlady è un noto Dj e producer internazionale, fratello minore di Dj Jad. Nel 2015 produce “Maria Salvador” di J-AX, raggiungendo 12 dischi d’oro e 6 di platino. Nel 2018 Wlady riesce in un’impresa epica: riunire gli Articolo 31 in una serie di live fin da subito soldout.

Al Folk Event si esibiranno in uno show speciale attingendo ad un repertorio immenso unendo intramontabili Hit con gli ultimi fortunatissimi lavori musicali. After show con i Gesualdini Dj Patrick, Morano e Petraglia. La seconda ed ultima serata del 26 Agosto sarà un’esplosione di entusiasmo e di ritmo. Ad aprire la serata i giovani artisti di Sonoria, uno straordinario laboratorio musicale tutto irpino che sta riscuotendo grande successo tra i giovani. La carica dei Sonoria farà da lancio per uno spettacolo musicale unico targato GET FAR. Get Far è lo pseudonimo di Mario Fargetta, lo storico Dj del Deejay Time il programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa con record di ascolti.

Da decenni tra i più noti disk jokey italiani e mondiali. Tra le sue più importanti produzioni ricordiamo: Music, Music is Moving, Your Love, Midnight che hanno raggiunto le vette delle più importanti club charts mondiali mentre con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero 4 nella club chart USA, vendendo più due milioni di copie