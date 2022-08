Elezioni politiche 2022, il consiglio di De Luca agli elettori: “Evitate innamoramenti”

Secondo il governatore gli elettori dovrebbero “cercare di capire, tutti, chi è in grado di fare oltre che di parlare”

“Attenti alle elezioni, la cosa più facile è parlare, la cosa più difficile è fare. Già abbiamo avuto in Italia esperienze di fiammate e di innamoramenti di qualche forza politica, poi passano gli anni e i palloncini si sgonfiano. Cerchiamo di essere attenti”. A dirlo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì sui social parlando delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022.

“Nelle campagne elettorali si parla molto – ha aggiunto –. Cercate di capire, tutti, chi è in grado di fare oltre che di parlare, ci si può appassionare e innamorare di singole personalità politiche, poi arriva il momento della verità che è rappresentato dalla capacità di realizzazione e concretezza”.

“Di tutto avevamo bisogno – ha sottolineato il governatore – tranne che di una crisi di Governo. Il Governo è a mezzo servizio ma dovrà prendere decisioni importanti, sia per le famiglie che vivono una situazione pesante per le bollette triplicate e sia per le imprese visto che nei prossimi mesi potrebbero essere costrette a chiudere le attività produttive per uno o due giorni alla settimana, una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa”. Per questo De Luca si augura che “chiusa la fase di presentazione delle liste sul piano politico prevalga un elemento di responsabilità nazionale, la consapevolezza che tutto possiamo consentirci oggi meno che demagogia. E che prevalga anche nella dialettica politica un elemento di responsabilità nazionale, visto che le famiglie e le imprese devono fare i conti con problemi gravi che richiederanno da parte del Governo e delle istituzioni decisioni impegnative”.