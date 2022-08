Elezioni politiche 2022, de Magistris: “Unione Popolare oscurata nei TG. Ponete fine a questa ingiustizia?”

Il tweet dell’ex sindaco di Napoli, capo politico della lista Unione Popolare

“Nei TG Unione Popolare è oscurata mentre non mancano Di Maio, Calenda, Fratoianni, Bonelli e altri che nel Paese reale esistono meno di noi. Abbiamo raccolto 60.000 firme, con componente parlamentare e tante realtà unite in poche settimane. Ponete fine a questa ingiustizia?”. A scriverlo in un tweet l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, capo politico della lista Unione Popolare, che parteciperà alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Mercoledì 31 agosto Unione Popolare presenterà nel corso di una conferenza stampa al cinema Modernissimo, in via Cisterna dell’Olio, i candidati e le candidate dei collegi in Campania di Camera e Senato.