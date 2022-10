Scuola, dal Pnrr 178 milioni per gli istituti di Napoli e provincia. Manfredi: “Più grande investimento di sempre”

Sono 40 le scuole che saranno oggetto di ristrutturazione mentre una nuova è prevista a Terzigno. La fine dei lavori è prevista entro il 2026

“Il più grande piano di investimento sulla scuola che abbia mai fatto la Città Metropolitana”. Con queste parole il sindaco Gaetano Manfredi ha presentato questa mattina, nella sede di piazza Matteotti, il piano da 178 milioni di euro messo in campo grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Presenti alla conferenza stampa anche il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, il consigliere delegato all’edilizia Salvatore Cioffi e la consigliera delegata alla programmazione scolastica Ilaria Abagnale.

“Grazie al Pnrr – spiega Manfredi – possiamo migliorare la sicurezza, anche dal punto di vista del rischio sismico, l’efficienza energetica e la fruibilità di oltre 40 scuole di Napoli e provincia. Significa ristrutturarle e costruirne una nuova a Terzigno. Garantire ai nostri ragazzi degli ambienti per l’apprendimento che siano idonei per rilanciare il nostro territorio”. Nel corso della conferenza stampa il sindaco ha spiegato che i problemi relativi all’aumento dei prezzi, che questa settimana hanno mandato deserte diverse gare d’appalto, non preoccupano più di tanto. “Il governo si è già mosso con una copertura finanziaria che ha coperto l’incremento dei prezzi per alcuni segmenti di gara – ha ricordato Manfredi –. Ora ci auguriamo che il nuovo esecutivo, come chiede l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, lo estenda in modo da garantire a tutte le gare del Pnrr quel margine di guadagno che le faccia andare a buon fine”.

“Tanti sono bravi a parlare – ha sottolineato il sindaco –, a fare gli oratori quando si parla di Pnrr. Ma noi stiamo dimostrando di saper intercettare i finanziamenti europei e di essere tra i migliori in Italia per quanto concerne l’edilizia scolastica. Abbiamo presentato più progetti e migliori degli altri. Se qualcuno diceva che era inutile destinare soldi al Sud perché incapace di progettare e spendere, direi che abbiamo messo a segno un punto e siamo 1-0. Centosettantotto milioni sono tanti, si tratta di un grande intervento di cui i cittadini si renderanno conto quando vedranno le scuole dei loro figli messe a nuovo. Abbiamo dimostrato di essere capaci di andare a prenderci le risorse a Roma e di trasferirle in opere concrete e che danno lavoro. Continuando così cambieremo le cose. Questo – ha concluso Manfredi – ci chiedono i cittadini, il tempo delle parole è finito: ora è il tempo delle risposte concrete. E questo è un segnale importante che diamo”.