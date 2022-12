Città Metropolitana di Napoli, un milione alla popolazione di Casamicciola

Nocerino: “Provvedimento importante”

Napoli, 1 dicembre 2022 – La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato un milione di euro di aiuti alla popolazione di Casamicciola, colpita dalla frana verificatasi lo scorso 26 novembre, che ha causato morti, dispersi e intere abitazioni evacuate. Ne dà notizia il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Giuseppe Nocerino, che ha votato l’iniziativa (approvata all’unanimità) insieme ai gruppi di opposizione Forza Italia (capogruppo Massimo Pelliccia), Grande Napoli (capogruppo Luigi Grimaldi), Lega (capogruppo Domenico Esposito Alaia): “Si tratta di un provvedimento importante, condiviso da tutti, di doveroso sostegno alla cittadinanza di Casamicciola e, in particolar modo, a chi è in difficoltà. Il prossimo passo dovrà essere la realizzazione di un piano per il rischio idrogeologico che consideri gli interventi di messa in sicurezza non di tipo emergenziale ma parte integrante della programmazione della Città Metropolitana, con fondi sostanziosi per i Comuni, legati a progetti concreti”, spiega Nocerino.

Nel corso della seduta del consiglio metropolitana è stato, inoltre, aumentato, su proposta dell’opposizione, fino a un milione e 100mila euro il contributo per i Comuni che ospiteranno il giro d’Italia di ciclismo: fondi che serviranno per interventi sulle strade interessate dal passaggio del giro.

“Ringrazio il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo per il garbo istituzionale e l’opera di mediazione, che ha consentito l’approvazione di punti importanti per il territorio”, conclude Giuseppe Nocerino