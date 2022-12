Allerta meteo gialla ad Ischia, gli sfollati hanno trascorso la prima notte fuori

54 famiglie nella zona rossa non hanno lasciato le case, allerta meteo è prorogata fino alle 16 di domenica

Ischia, 3 dicembre 2022 – L’allerta meteo con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata fino alle 16 di domenica. Lo rende noto il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo.

Da ieri alle 16, quando è scattata l’allerta meteo gialla, ci sono stati a Ischia valori bassi di pioggia: lo rende noto il direttore della Protezione civile campana Italo Giulivo. Il pluviometro di Ischia ha registrato finora 23 mm di pioggia, gli altri tre solo una decina di millimetri. La perturbazione in corso “ha riguardato marginalmente Ischia”. In ogni caso l’allerta, diffusa ieri per 24 ore, è stata appena prorogata fino alle 16 di domani, domenica.

Non piove da diverse ore sull’isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata ‘tranquilla’, nonostante la paura e i disagi. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti: nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa.

“L’evacuazione di ieri a Casamicciola è stata caratterizzata da una attività intensa, frenetica nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento di evacuazione è stato anticipato a seguito dell’allerta meteo diramata alle 12, rendendo necessario completare in poche ore un lavoro difficile e, alla fine, ben fatto. L’operazione è riuscita nel suo complesso. Ci sono state difficoltà, disguidi, non tutti sono stati raggiunti dalla comunicazione? Era inevitabile, a causa della ristrettezza dei tempi. Grazie ai cittadini, non ci sono stati episodi che complicassero l’operazione”. Così a Casamicciola il commissario Giovanni Legnini.

Cinquantaquattro famiglie residenti nella ‘zona rossa’ di Casamicciola non si sono allontanate dalle proprie case.