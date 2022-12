Portici, al via Natale in reggia con Mercatino e concerti

Tra lezioni di tango, concerti, letture e performance con la partecipazione, tra gli altri, di Nunzia Schiano, Diego De Silva, Rosaria De Cicco e Marco Zurzolo

Al via la sesta edizione di Natale in Reggia. Dall’8 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 nella Reggia di Portici e nel Galoppatoio Reale, la manifestazione organizzata dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici. Un vasto programma di eventi dedicato agli adulti e ai più piccini che propone spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni, postazioni scientifiche dove ricercatori e personale del Dipartimento di Agraria esporranno, con esperimenti e dimostrazioni tematiche, le ricerche svolte all’interno della struttura Universitaria.

Si parte con i 4 giorni del Mercatino di Natale dall’8 all’11 dicembre, dalle 10 alle 21. Il cartellone del Mercatino di Natale prevede una mostra mercato con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Numerosi gli eventi tra l’8 e l’11 dicembre alla Reggia di Portici.

Qualche appuntamento tra i tanti.

La lettura del libro ‘Il dolore del silenzio’ con Nunzia Schiano con la partecipazione di Geltrude Vollaro, in calendario giovedì 8 dicembre alle 10.30, nell’Aula 7 del complesso Mascabruno.

La Lezione di Tango, sempre l’8, alle 16.30, nel Salone delle guardie, al Piano nobile. Evento gratuito, aperto a tutti, a cura della Associazione Mujeres del Tango.

Ancora l’8, alle 17.30, il Concerto di Flauti dell’Orchestra Scarlatti Young nel 1° Cortile del complesso Mascabruno, sempre gratuito e aperto a tutti.

Venerdì 9 dicembre, tra le 10 e le 13, nel 2° Cortile del complesso Mascabruno per ‘Scienze Agrarie sotto l’albero’, docenti e giovani ricercatori del Dipartimento mostreranno al pubblico alcune delle proprie attività di ricerca, coinvolgendolo in sicurezza in esperimenti e brevi presentazioni interattive. Un’attività rivolta a persone di tutte le età.

Sabato 10 dicembre alle 11.30, nell’Aula 7 del complesso Mascabruno, verrà presentato ‘Vincenzo Malinconico, Avvocato’: lo scrittore Diego De Silva, l’attrice Denise Capezza e l’attore Francesco Di Leva incontreranno il pubblico.

Sempre il 10, ma alle 12, nella Sala Cinese si terrà il ‘Concerto per la Reggia’, a cura di Coro AMA (info: 0812532016), evento gratuito a cura del Dipartimento di Agraria.

Domenica 11 dicembre, alle 11, nell’Aula 7 del complesso Mascabruno, verrà presentato il libro ‘I napoletani non sono romantici’ di Marco Zurzolo. Sarà presente l’autore.

Ancora l’11, alle 11.30, si terrà il Laboratorio creativo ‘Un Natale da favola’ curato da Viviana Hutter, autrice, creativa e pedagogista: creatività natalizie, giochi, storie e indovinelli.nell’Aula del complesso Mascabruno.

Per ‘I dolci misteri del chiostro: la pastiera, il dono di una sirena alla sua città’, domenica 11 alle 12, un viaggio goloso tra storia, leggenda e tradizioni, con Rosaria Di Cicco, Sonia De Rosa, Gennaro Monti, drammaturgia Annamaria Russo. Nella Zona Eventi Portico 1° Cortile del Complesso Mascabruno. Evento gratuito a cura de ‘Il pozzo e il pendolo’.

Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia in una veste originale ed unica e per vivere la magia del Natale.

Sito web www.nataleinreggia.it