Napoli sprofonda al 98° posto tra le città per qualità della vita

Benevento al primo posto in Italia per il numero di laureate

Napoli, 12 dicembre 2022 – Crollano Napoli e Salerno, ma spiccano le donne di Avellino e Benevento. Sono alcuni dei dati sulla Campania che emergono dalla tradizionale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, che fotografa un grosso calo di Napoli, che scende fino al 98/o posto sulle 107 province italiane, perdendo ulteriori 8 posizioni rispetto al 2021 Una caduta nella classifica (che vede nell’ordine Bologna, Bolzano e Firenze sul podio) che riguarda diversi dei temi presi in esame per stilare la classifica.

Napoli però funziona nel turismo e infatti la sua posizione migliore è in cultura e tempo libero, ma con la posizione numero 70, mentre è la città peggiore d’Italia per giustizia e sicurezza e anche per demografia, società e salute. Sulla salute Napoli spicca per l’enorme perdita nei numeri di medici di base che arriva a scendere del 13%, con, dopo il covid, molti andati in pensione e pochi giovani entrati a sostituirli, un trend che coinvolge tutta l’Italia ma è più forte a Napoli.

Male anche Salerno, che perde anch’essa otto posizioni ed è 97/a, un posto più su di Napoli ed è tra le ultime per ricchezza e consumi, ma anche per giustizia e sicurezza. Dati che si riflettono pure nella poca soddisfazione degli abitanti salernitani sia per le difficoltà economiche di arrivare a fine mese, che per condizioni di lavoro, che per la sensazione di sicurezza del quartiere dove vivono.

La città campana più in basso nella classifica resta comunque Caserta, che è 99/a, salendo di una posizione rispetto al 2021, mentre al posto migliore c’è Benevento che sale di quattro posti ed è 82/a, davanti ad Avellino che rimonta di nove posizioni e si fissa al posto 84.

Le buone notizie arrivano in particolare da Benevento e Avellino sul fronte delle donne e dell’università: il capoluogo del Sannio è al primo posto in Italia per il numero di laureate, 5,1 su 1.000 abitanti, davanti a quello irpino, dove le laureate sono 5 su mille abitanti. Ma per quanto riguarda la qualità della vita al femminile Benevento ripiomba al 79/o in Italia, mentre Avellino all’81/o. E su questo fronte Napoli è in totale crollo con il penultimo posto nella penisola, davanti solo a Vibo Valentia.