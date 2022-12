Il Natale di Progetto Arca a Napoli: cene calde con menù speciali in strada e marsupi in regalo ai senzatetto

Insieme ai volontari di Angeli di Strada Villanova

7 città e un totale di 2.450 calde cene itineranti con uno speciale menù di festa, distribuite in strada alle persone senza dimora grazie alle Cucine mobili: questi i numeri di Fondazione Progetto Arca a Napoli, Milano, Varese, Torino, Roma, Bari e Padova lungo tutta questa settimana che precede il giorno di Natale.

I volontari delle Unità mobili – che a Napoli operano insieme ai volontari di Angeli di Strada Villanova – sono presenti ogni sera in strada con le Cucine mobili, i foodtruck ormai ben conosciuti e molto apprezzati dalle persone senza dimora, per offrire, insieme al calore e alla novità di un menù con piatti della tradizione, uno speciale pacco regalo: in tutto sono 1.400 i marsupi, oggetti utili per chi vive in strada, pieni di golosi cioccolatini.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: “Il motto ‘il primo aiuto, sempre’ ci accompagna nel nostro impegno ogni giorno dell’anno e ancor di più nei momenti di festa come quello che si sta avvicinando: un Natale che è per tutti di preoccupazioni economiche e sociali, che è all’insegna della sobrietà e della semplicità, ma in cui regaleremo conforto e calore sempre, senza risparmiarci, per non lasciare solo nessuno”.