Reggia di Caserta, “Concerto per un giorno di festa”

Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, pianista solista Bruno Canino

Il tradizionale “Concerto per un giorno di festa” prestigioso appuntamento dell’Orchestra da Camera di Caserta, in programma lunedì 26 dicembre (ore 11.15) nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta, chiude l’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte edizione 2022.

L’Orchestra, diretta da Antonino Cascio e con il pianista Bruno Canino, tra i più noti internazionalmente e particolarmente amati dal pubblico dell’Autunno Musicale, proporranno un programma all’insegna del recupero del patrimonio musicale italiano; in programma musiche di Giovanni Simone Mayr: Sinfonia n. 2 in do maggiore, Concerto n. 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, Overture in re maggiore dall’oratorio Sisara e il Concerto n. 2 in do maggiore per pianoforte e orchestra.

L’arco creativo di Giovanni Simone Mayr (1763-1845), importante operista italo-tedesco vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento, noto anche per essere stato per otto anni il maestro di Donizetti, percorre le vicissitudini musicali di tali periodi: dallo stile classico fino al melodramma romantico. In particolare, i brani proposti, di raffinata fattura, presentano tratti tipici riconducibili allo stile viennese, mozartiano in particolare, e operistico italiano. Un programma brillante, festoso, godibile sia pure dal rigoroso impianto culturale.

Fondata e diretta da Antonino Cascio, l’Orchestra da Camera di Caserta, ha collaborato con solisti noti, ha partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero ed ha proposto programmi collegati alla sua attività di ricerca. Ha tenuto concerti in Italia ed all’estero suscitando lusinghieri apprezzamenti.