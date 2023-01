TuttoHotel, terza edizione alla Mostra d’Oltremare

Si rinnova l’appuntamento con il Salone riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero

Napoli, 11 gennaio 2023 – Lunedì 16 gennaio alla Mostra d’Oltremare di Napoli si inaugura la terza edizione di TuttoHotel, il Salone dell’ospitalità alberghiera organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab, D&D Group e riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Un appuntamento importante e particolarmente atteso in un momento in cui, complice la forte ripresa del turismo e quindi dell’accoglienza, gli operatori del settore hanno la necessità di confrontarsi con le proposte di un mercato dei servizi e dei fornitori che deve adeguare la sua proposta alle nuove tendenze della domanda.

Il taglio del nastro di TuttoHotel 2023 è in programma alle ore 10,30 nel padiglione 1 della Mostra d’Oltremare alla presenza dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, del presidente e della consigliera delegata di Mostra d’Oltremare Remo Minopoli e Maria Caputo, del Prof. Alessandro Fiorentino professore di marketing e hospitality management alla Sapienza, Luiss e Rome Business School e dell’ideatore e direttore di Tuttohotel, Raffaele Biglietto. A seguire è in programma la consegna dei “TuttoHotel Awards”, i riconoscimenti che TuttoHotel ’23 attribuirà a oltre 30 fra imprenditori e strutture alberghiere del Sud Italia che si sono particolarmente distinti nel corso dello scorso anno. In occasione dell’avvio della manifestazione saranno inaugurate le due mostre espositive “2023 Ecohospitality” e “B&BexpoDesign”.

Aperto al pubblico degli operatori di settore fino a mercoledì 18 gennaio, TuttoHotel ’23 quest’anno propone due novità: la sezione dedicata al Mondo Glamping-Speciale Outdoor allestita con la collaborazione di FAITA Federcamping ed i Tuttohotel Awards, riconoscimenti che saranno consegnati nel corso della cerimonia inaugurale a 40 strutture ricettive del Sud Italia che si sono particolarmente distinte nella scorsa stagione in termini di professionalità, qualità del servizio offerto, attenzione alle esigenze della clientela e del territorio

Circa 120 le aziende che hanno scelto di essere presenti a TuttoHotel ’23 e tante nuove adesioni rispetto all’edizione dello scorso anno. Attesi circa 10.000 visitatori fra proprietari di strutture, responsabili di acquisto, professionisti che fanno business con l’ospitalità e potenziali nuovi imprenditori interessati ad avviare strutture ricettive nel Sud Italia.