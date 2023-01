San Carlo, l’ex sindaco de Magistris commenta il clima teso tra Manfredi e De Luca

Secondo l’ex primo cittadino c’è la volontà di De Luca di “occupare politicamente il teatro”

Napoli, 25 gennaio 2023 – “La Regione ha sempre voluto occupare politicamente il teatro, nel senso non farne solo un luogo di eccellenza della programmazione culturale e dell’orgoglio italiano. Manfredi dovrebbe stare più sul pezzo, essere presente ogni giorno. Il San Carlo subisce interferenze politiche molto forti. Ricordo quando in un particolare periodo c’ero io da una parte con i lavoratori e dall’altra il vertice del teatro, la Regione e il Governo che avevano ben altre finalità. Credo che de Luca si voglia sfilare, anzi minaccia di sfilarsi se non riesce a ottenere le mani sul Teatro San Carlo”. A dirlo l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando a Radio Club91 i rapporti tesi tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e l’attuale primo cittadino Gaetano Manfredi. Rapporti che, almeno in parte, si sono deteriorati dopo il no all’approvazione del bilancio preventivo del San Carlo da parte della Regione, oltre che per un eventuale futuro sostegno di Manfredi all’ex presidente della Camera Roberto Fico (M5s) alle prossime elezioni regionali: quelle del 2025 a cui De Luca non sembra voler rinunciare, nonostante i due mandati a Palazzo Santa Lucia.

“In tanti hanno capito che con De Luca era davvero complicato riuscire a stabilire un corretto dialogo istituzionale, basta fare una carrellata di persone, categorie, nei confronti delle quali quest’uomo si è scagliato anche con veemenza e violenza verbale”, ha detto ancora de Magistris. “Nel corso del mio mandato il bersaglio dei poteri forti sono sempre stato io, perché ero autonomo e ho rotto molti equilibri e schemi. Manfredi viene dalla storia politica del partito di De Luca, il gelo attuale tra i due non è paragonabile agli attacchi violenti che sono stati fatti alla città di Napoli nel corso del mio mandato. C’è però – ha concluso l’ex sindaco – un elemento che accomuna. De Luca ha sempre lavorato non positivamente nei confronti della città, non ha mai avuto un atteggiamento positivo: dal turismo, agli investimenti, alle infrastrutture, al San Carlo e al dialogo istituzionale”.