Amalfi, inaugurata la nuova sede per anziani “antidoto alla solitudine”

Taglio del nastro per la nuova sede per gli anziani di Amalfi. Uno spazio accessibile e confortevole, al centro della città

Amalfi, 28 gennaio 2023 – Taglio del nastro per la nuova sede per i pensionati di Amalfi: più accogliente e soprattutto più accessibile rispetto alla vecchia collocazione. Ubicata al centro della città, nei locali un tempo occupati dall’ex Azienda di Soggiorno e Turismo, la nuova location dedicata agli anziani, per volere dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, è dotata di tutti i comfort: design avvolgente, impianti di ventilazione e di aerazione di ultima generazione, accesso indipendente, tv e divanetti, ideale per incontri o anche per semplici momenti di convivialità. Affollatissimo il cortile che sorge tra la chiesa di San Benedetto e il Palazzo di Città, da cui è possibile accedere alla nuova struttura, che sorge a livello stradale, permettendo a chiunque, anche con problemi di mobilità, di poter fruire dei nuovi spazi.

“E’ un momento di grande gioia perché questa inaugurazione, segna la possibilità, per i nostri anziani di poter tornare a stare assieme in un luogo pienamente accessibile nel cuore della città di Amalfi e di grande pregio perché si trova all’interno dell’antica corte medievale di Palazzo San Benedetto, – sottolinea Daniele Milano, sindaco di Amalfi – E’ una grande gioia che segue la crisi pandemica e il conseguente distanziamento”.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo delle politiche sociali, per favorire il benessere e la qualità della vita di tutti i cittadini e le famiglie di Amalfi. L’inaugurazione della sede che ospiterà l’associazione dei pensionati “Orizzonti Sereni” è stata preceduta anche dalla benedizione di Don Antonio Porpora, con un piccolo momento di raccolta e di preghiera nell’atrio antistante, prima di scoprire il nuovo layout della struttura, alla presenza delle autorità militari e civili.

“Una sede accessibile, addirittura ubicata al centro della città, è il migliore antidoto alla solitudine” – dichiara il Presidente dell’Associazione Orizzonti Sereni, Alberto Alfieri.