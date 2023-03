Cappella Sansevero: il digitale al servizio dell’accoglienza

Una nuova piattaforma di ticketing e un nuovo sito web accessibile a tutti, in linea con gli standard internazionali

Un 2023 di innovazioni digitali per il Museo Cappella Sansevero che diventa ancora più accessibile e moderno. Già dal mese di gennaio un nuovo sistema di biglietteria offre un servizio all’avanguardia ottimizzando la capienza limitata della Cappella. Da alcuni anni, infatti, al fine di tutelare il patrimonio artistico del museo e di garantire un’esperienza di qualità ai visitatori, la direzione ha liberamente scelto di limitare la capienza e, di conseguenza, il numero di ingressi giornalieri.

La nuova piattaforma è stata progettata per rispondere alla crescente domanda da parte del pubblico a fronte delle ridotte dimensioni della cappella barocca. Frutto di una lunga analisi e dei molteplici confronti con musei internazionali, tra cui il Van Gogh Museum di Amsterdam, il sistema, realizzato dalla società di ticketing Mida di Bergamo, non solo semplifica il processo di acquisto per l’utente, ma consente anche agli operatori di back office del museo di avere il costante controllo delle prenotazioni e di supportare il visitatore in ogni fase della procedura di acquisto.

La piattaforma permette di prenotare in pochissimi passaggi collegandosi al sito web del museo (museosansevero.it) e selezionando la data e l’orario di visita. Una delle novità è la possibilità di prenotare i biglietti anche direttamente in biglietteria per le 48 ore successive alla data in corso, compatibilmente con la residua disponibilità.

Ai gruppi a partire dalle 10 unità e a tutti i gruppi scolastici sono state riservate delle fasce orarie dedicate e una fila separata rispetto a quella destinata ai singoli e ai piccoli gruppi (fino a 9 persone), consentendo così un’organizzazione più razionale degli accessi e un minore impatto sull’area antistante il museo. L’ulteriore funzionalità introdotta, per ottimizzare al meglio la capienza, è la gestione automatica dei biglietti residui: i ticket riservati ai gruppi e alle scuole rimasti invenduti vengono resi disponibili sulla piattaforma “standard” (singoli e gruppi fino a 9 unità) 48 ore prima della data, creando nuovi posti in prossimità della visita.

Una trasformazione digitale dinamica e trasparente, nell’ottica di contribuire ad un turismo più consapevole e sostenibile.