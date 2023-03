PNRR – MOST Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile: un’occasione per il Paese

Venerdì 31 marzo, alle 10, nell’Aula Magna del Polo Universitario San Giovanni della Federico II si presentano gli Spoke 7 e 10. Si parla di mobilità cooperativa, connessa, automatizzata, infrastrutture di trasporto intelligenti, trasporto delle merci e logistica

15 Organismi di Ricerca, 11 Grandi Aziende, quasi 10 milioni di euro di spese in ricerca, 20 docenti e ricercatori universitari, 8 nuovi ricercatori e 8 dottori di ricerca da reclutare nei prossimi 2 anni. Il giorno 31 marzo si presentano a Napoli, nell’Aula Magna del Polo EST dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, i nodi di ricerca del MOST – Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile coordinati dall’Ateneo federiciano. Si parlerà di mobilità cooperativa connessa ed automatizzata, infrastrutture intelligenti, trasporto delle merci e logistica.

Il Rettore Matteo Lorito, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Francesco Pirozzi, guideranno gli ospiti in una disamina sulle opportunità e le azioni di ricerca nella sempre più dinamica arena della mobilità del futuro. A dare inizio ai lavori sarà la presentazione di Ferruccio Resta, Presidente del MOST – Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile. Un mondo in rapida trasformazione, punto di snodo cruciale tra sostenibilità ambientale, energetica e sociale, luogo di crescente digitalizzazione, ma anche motore di sviluppo industriale ed economico.

Interverranno inoltre, tra gli altri, Antonio Garofalo, Rettore Università di Napoli Parthenope; Ennio Cascetta, Presidente Cluster Nazionale Trasporti; Emilio Campana, Direttore Dip. ICT e Trasporti CNR; Dario Ferrillo, Chief Innovation Officer Almaviva; Mauro Giancaspro, Direttore Technology, Innovation & Digital Spoke Anas Gruppo FS; Domenico Zagari, Responsabile Programma Mercury Autostrade per l’Italia; Gabriele Elia, Technology Innovation – Head TIM; Diego Tornese, Chief Operation Officer Teoresi; Luca Felletti, Senior Director Intesa Sanpaolo; Riccardo Ferrari, Chief Innovation Officer FNM; Massimiliano De Masi, Responsabile Innovazione Poste Italiane; Cino Bifulco e Vittorio Marzano, responsabili scientifici Spoke 7 e 10 Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’appuntamento è venerdì 31 marzo, alle 10, nell’Aula Magna del Polo Universitario San Giovanni dell’Università Federico II in corso Protopisani, 70.