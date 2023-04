Elezioni Campania 2023, a Quarto Flegreo tra i candidati c’è Salvatore Bagni

L’ex calciatore Azzurro è capolista della lista civica Quarto Rinasce, a sostegno del candidato sindaco Massimo Giarrusso

C’è anche Salvatore Bagni tra i candidati al Consiglio comunale di Quarto alle elezioni amministrative che si terranno il 14 e il 15 maggio 2023. L’ex calciatore del Napoli, che nel 1986-87 ha vinto con gli Azzurri uno scudetto e una Coppa Italia, sosterrà come capolista della lista civica di centrodestra Quarto Rinasce il candidato sindaco Massimo Giarrusso.

Nato a Correggio (in Emilia Romagna) nel 1956, Bagni ha così motivato durante un’intervista al quotidiano Il Mattino la scelta di candidarsi: “Sono 20-25 anni che frequento Quarto perché ho un amico che ha un bar in via Campana, si chiama Antonio Brescia. L’anno scorso poi ho conosciuto Domenico Brescia (consigliere comunale di Napoli e candidato alla Camera alle ultime politiche, ndr) e insieme mi hanno chiesto se volevo far parte della lista Quarto Rinasce. Ho un buon rapporto con loro, sono delle brave persone ed io ho accettato perché per me è un piacere ed un onore essere con loro. Una cosa inaspettata a dir la verità, però fa piacere. Dal punto di vista umano so di essere capitato con persone molto perbene”.

“Voglio mettere la mia esperienza sportiva a disposizione di Quarto. Conosco molto bene la città, la frequento da minimo 20-25 anni tutte le settimane – ha proseguito Bagni –. Conobbi il nostro candidato sindaco tanti anni fa. Andai a Quarto che ero dirigente del Bologna, incontrai Carannante che faceva scuola calcio e in quell’occasione giocai con Giarrusso una partita di calcio amichevole. Sono una persona concreta, pratica, non sono uno che dice una cosa e poi ne fa un’altra e a Napoli e dintorni mi conoscono. Non ci è voluto niente per convincermi, io vado molto a sensazioni. Ho sempre evitato le persone che non mi trasmettono fiducia, ho avuto fiducia in loro e – ha concluso Bagni – ci ho messo un attimo per decidere, anche se è una cosa totalmente nuova per me”.