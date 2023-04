Ippodromo di Agnano, 74esimo gran premio Lotteria

Il 24 aprile si conoscerà l’elenco dei 24 cavalli e delle riserve

Napoli, 21 aprile 2023 – Al via il 74esimo gran premio Lotteria, la corsa internazionale di trotto in 3 batterie, finale e consolazione, gruppo 1 € 768,900 metri 1600, 4^ tappa del prestigioso e selettivo UET Elite Circuit 2023 del trotto europeo, in programma l’1 maggio a Napoli all’Ippodromo di Agnano..

Il 24 aprile si conoscerà l’elenco dei 24 cavalli e delle riserve ed il 26 aprile alle ore 11.30 al circolo sportivo Tennis Club Napoli la tradizionale conferenza stampa con il sorteggio dei numeri che determina l’ordine di partenza delle batterie e dei cavalli partecipanti. Inoltre sarà presentato il programma di corse della tre giorni di trotto del 29, 30 aprile e 1 maggio e il cartellone delle attività collaterali e solidali collegate al gran premio.