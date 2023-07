Torna Summer Concert: itinerari musicali in Terra di Lavoro

Concerti ad ingresso libero dal 3 al 31 luglio

Torna Summer Concert, Rassegna estiva dell’Associazione Anna Jervolino e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Sedici concerti ad ingresso libero dal 3 al 31 luglio in un itinerario tra le Chiese di S. Francesco, S. Anna e della Trinità di Aversa, la Chiesa dei SS. Marcello e Michele di Sepicciano di Piedimonte Matese, il Convento S. Francesco di Casanova di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis. In più, due special event in agosto: i Concerti di una notte di mezza estate, il 14 agosto al Borgo medievale di Casertavecchia, in collaborazione con “Un borgo di libri”, e Antiqua, in programma dal 20 al 27 agosto nelle Basiliche romaniche di Ventaroli di Cariola e di S. Angelo in Formis.

Le proposte si articolano in Pianofestival, e nel suo segmento “…a quattro mani”, Focus, dedicato al Quartetto d’archi, Per Duo, Etno& Colto, A- Solo e Summer Young,spazio dedicato ai migliori diplomati dei conservatori campani scelti tramite selezione. In programma ospiti internazionali – i pianisti Kazimierz Brzozowski &Tomoko Mack, l’Apollon Quartet, il Quartet Integra e Matous Zukal – rispettivamente vincitori dei Concorsi Ard di Monaco 2022 e Primavera di Praga 2021 – l’affermato duo Henryk Blazej &Teresa Kaban, il Pianoduo Danijel & Anna – Marie Gašparović – affermati artisti italiani – Domenico Nordio, tra i più noti violinisti, Anna Lisa Bellini, affermata camerista, già componente del Quintetto Chigiano, che per l’occasione presenta Matteo Bonaccorsi, flautista emergente, il clarinettista Claudio Mansutti, per l’occasione partner del Quartet Integra per il celebre Quintetto di Mozart, l’Ensemble Hyperion -, e giovani diplomati dei conservatori campani scelti tramite selezione.

La Rassegna è realizzata con il contributo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania, fa parte dei network Aiam e Mede si avvale della collaborazione di vari enti e associazioni locali.

L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti.

