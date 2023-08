Gesualdo Folk Event, l’evento dell’estate in Irpinia

Tema che caratterizzerà l’evento sarà la Pop Art

Dal 23 al 25 agosto 2023 Gesualdo si accende per il Gesualdo Folk Event, uno degli eventi più attesi dell’ estate in Irpinia. “Quest’anno, per il nostro 18° compleanno, abbiamo concepito il Folk Event come una grande festa di suoni, luci e colori”, afferma il Presidente della Proloco Luigi Petruzzo. Il tema che caratterizzerà l’evento sarà la Pop Art.

“Pop Art” come “Popular Art”, espressione della cultura popolare nella quale l’arte che si insinua nelle masse per portare innovazione, guardare avanti. Un’innovazione che nasce dal folk, che è l’anima più autentica e popolare della festa, e attraversa i generi musicali più in voga di questi tempi senza tralasciare la cultura musicale gesualdina che vede come simbolo Carlo Gesualdo.

“I nostri canoni musicali sono cambiati nel tempo, alla musica prettamente folk abbiamo associato vari generi per poter accontentare i gusti di varie fasce d’età e generazioni. Questa scelta, voluta fortemente da un nuovo gruppo che si è venuto a creare, per festeggiare un 18° anno che rispetta il passato che lo ha portato a diventare maggiorenne, ma vuole guardare ad una nuova faccia del Folk Event che abbracci le nuove generazioni”, conclude Petruzzo.

Il programma propone una variegata offerta musicale con il clou venerdì 25 agosto con il concerto evento della Bandabardò. Presentazione evento e programma

