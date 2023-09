Al Polo di San Giovanni protocollo d’intesa tra Federico II, Cineca e Comune di Napoli

La firma lunedì 11 settembre, alle 11, alla presenza della Ministra Annamaria Bernini

Sarà firmato lunedì 11 settembre 2023, nel complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, alla presenza della Ministra Annamaria Bernini, il protocollo d’intesa tra Federico II, Cineca e Comune di Napoli per una nuova sede di Cineca con centro di supercalcolo integrato nell’infrastruttura italiana ed europea nel polo federiciano di Napoli Est.

L’appuntamento è alle 11 nell’Aula Magna del complesso di via Protopisani. Sigleranno l’accordo Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Francesco Ubertini, Presidente del Consorzio Interuniversitario CINECA, e Gaetano Manfredi, Sindaco della Città di Napoli. Interverranno Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Antonio Zoccoli, Presidente Fondazione ICSC – Centro Nazionale di Ricerca HPC Big Data and Quantum Computing, Sergio Dompé, Presidente Esecutivo di Dompè Farmaceutici, Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania. Roberto Viola, Direttore Generale per le Politiche Digitali della Commissione Europea (in collegamento da remoto).

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

Mi piace: Mi piace Caricamento...