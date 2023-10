A Napoli è ancora estate, la giunta approva lidi aperti per tutto ottobre

La soddisfazione dei balneari per la decisione di prolungare l’apertura

Napoli, 30 settembre 2023 – Estate senza fine a Napoli. La giunta comunale ha infatti approvato il prolungamento al 31 ottobre del calendario di apertura dei lidi comunali. Soddisfazione dei balneari: “si è deciso che la città possa ancora godere del suo mare”. L’obiettivo, spiega il Comune, “è favorire la fruizione collettiva dei litorali del territorio cittadino in sicurezza e nel rispetto dei beni ambientali coinvolti”. “Prosegue l’attività di valorizzazione della risorsa mare tenuto conto anche dei cambiamenti climatici e quindi dell’ampliamento della stagione estiva”, hanno sottolineato gli assessori Teresa Armato con delega al turismo e l’assessore Enrico Cosenza con delega al mare.

“La delibera risponde alle sollecitazioni dei turisti, dei cittadini e dei balneari discusse anche in Commissione Ambiente”. Proprio i balneari sono tra i più soddisfatti del provvedimento. Mario Morra, titolare del bagno Elena e rappresentante del Sindacato italiano Balneari aderente a Confcommercio, ringrazia l’amministrazione per aver “prorogato di un mese la stagione turistica balneare a Napoli”. “I lavori preparatori con l’audizione in Commissione Ambiente hanno trovato accoglimento da parte di tutti gli schieramenti politici che, all’unanimità, hanno dato il proprio contributo affinché Napoli possa godere ancora del suo mare”, conclude il rappresentante del Sib.

