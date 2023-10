Al via la prima edizione della Felix Business Exhibition: Salone delle Eccellenze campane e molisane

Il 30 ottobre presso l’Area Fiera di San Giorgio del Sannio

Si terrà il prossimo lunedì 30 ottobre 2023 presso l’Area Fiera di San Giorgio del Sannio la prima edizione della Felix Business Exhibition, Salone delle Eccellenze campane e molisane. Organizzato dal Circuito Felix, una rete di oltre 400 imprese e professionisti campani e molisani, l’evento si propone di offrire all’imprenditoria del territorio una giornata di confronto, informazione e matching con un ricco programma di lavori. Alle ore 10:00 è prevista l’apertura ufficiale della manifestazione mentre alle 10:30 l’avvio dell’area espositiva con oltre 50 aziende attese negli stand appositamente allestiti per l’evento.

Alle ore 11:00 il primo dei due workshop in programma, dedicato al settore agroalimentare, dal titolo “Aggregazioni di Imprese, Accesso al PSR e Catene Distributive: best practice, criticità e progettualità per il settore agroalimentare”. Il secondo workshop si terrà invece alle ore 15:00, dedicato al Digital Marketing e curato da Ram Consulting Italia, dal titolo “L’Innovazione Digitale per le PMI, le 5 azioni di successo da mettere subito in campo”.

Alle 19:30 la conferenza stampa di chiusura al termine di una giornata ricca di spunti di interesse e di opportunità di matching con la presenza di autorità civili, politiche e imprenditoriali per un evento che ambisce a proporsi come un appuntamento annuale per la crescita e lo sviluppo dell’economia locale. “Siamo molto felici e soddisfatti di proporre al territorio un momento di aggregazione e di confronto in cui crediamo moltissimo, il nostro intento è senza dubbio aiutare a crescere le imprese campane e molisane, a partire da quelle iscritte al nostro circuito fino a quelle che non lo sono”, queste le parole di Silvana Fico, Direttore Commerciale del Circuito Felix.

Autore Pasquale Vespa

