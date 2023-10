Campi Flegrei, emergenza bradisismo: stress test per l’ospedale di Giugliano

Grande afflusso in Pronto soccorso per testare la tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza

Napoli, 6 ottobre 2023 – Operazione stress test nel pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano per verificare la capacità di tenuta della struttura sanitaria in caso di emergenza, come un terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Il piano prevede l’arrivo di numerose persone in pochi minuti (si tratta prevalentemente di giovanissimi, che stanno collaborando alla prova) che simulano di avere patologie. Dopo l’operazione di triage, con l’attribuzione del codice di gravità, i pazienti-figuranti (che hanno pettorine per farsi riconoscere) vengono poi trasferiti in base alla gravità del caso, nei vari reparti dove poi verranno ‘trattati’.

L’operazione viene eseguita in un’area distante dall’ingresso del pronto soccorso per non intralciare le attività di assistenza alla popolazione. L’ospedale di Giugliano conta un centinaio di posti letto e serve un bacino di utenza con diverse centinaia di migliaia di abitanti.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

