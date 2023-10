A Cassano Irpino la storica Sagra della Castagna alla 45esima edizione

Sabato 14 e domenica 15 ottobre vi aspetta il caratteristico borgo medievale di Cassano Irpino

Cassano Irpino (Avellino) – L’Irpinia dà il benvenuto all’autunno con la 45esima edizione della Sagra della Castagna di Cassano Irpino, storico evento promosso dal Comune di Cassano Irpino in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 che mette al centro uno dei prodotti simbolo dell’agroalimentare irpino, con il coordinamento artistico di Roberto D’Agnese.

Stand enogastronomici e piatti della tradizione, escursioni guidate alla scoperta delle sorgenti, attività per bambini, musica e spettacoli saranno al centro dell’atteso appuntamento di ottobre. Sabato 14 e domenica 15 ottobre il caratteristico borgo di Cassano Irpino dalle origini medioevali sarà la location della manifestazione di uno dei prodotti più importanti della gastronomia irpina.

Il programma si apre sabato 14, dalle 9.30 alle 11, con la visita alle sorgenti, seguita dall’apertura degli stand enogastronomici che accoglieranno i visitatori, a partire dalle ore 12, con i sapori e i profumi dei piatti tipici della tradizione locale. Appuntamento da non perdere per i più piccoli alle ore 18 con lo spettacolo nel Castello. Ad aprire ufficialmente l’evento, i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Vecchia e dell’amministrazione comunale alle ore 20 in piazza della Gubitosa e alle ore 21 via agli spettacoli musicali con Domenico Tammaro duo Bossanova, Jazz e Swing e all’iconica formazione di musica popolare dei Suoni Antichi Bottari di Macerata Campania. Al Castello spettacoli dei Rota Rossa e degli Ascarimèal e lezione spettacolo di Tarantella Montemaranese a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese a Largo Ponzone. Per tutta la serata spettacoli itineranti dei Boomerang e di Tarantella Montemaranese.

Domenica 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 11, ritorna l’appuntamento con la visita alle sorgenti. Sempre alle ore 12, gli stand enogastronomici apriranno agli avventori con la proposta food dedicata alla castagna. Alle ore 14 le calde sonorità dei Melodia Mediterranea animeranno piazza Gubitosa, seguite alle ore 16 dallo spettacolo per bambini nell’incantevole Castello. Molti gli spettacoli previsti in piazza Gubitosa: a partire dalle ore 18 i Bakkano Sound, alle ore 18.30 lezione spettacolo di tarantella montemaranese che anticiperà l’atteso gran finale dei Molotov d’Irpinia alle ore 21, insieme allo spettacolo dei Befolky in piazza Castello. Spettacoli itineranti con la Wizdom Drum Band, Suoni Ludici e Tarantella Montemaranese.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

Mi piace: Mi piace Caricamento...