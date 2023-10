Comune di Napoli, Manfredi: “Al mio operato do un’ottima sufficienza”

Il sindaco nella giornata di ieri ha provato a tracciare un bilancio del lavoro svolto nei primi due anni del suo mandato

“Da professore mi do un’ottima sufficienza. Sono stati due anni vissuti intensamente partendo da una situazione drammatica della città che era praticamente in dissesto. Abbiamo fatto un percorso che da un lato mira al consolidamento dei conti e all’ampliamento del personale, e dall’altro a un miglioramento dei servizi e alla realizzazione di grandi e piccoli investimenti”. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa organizzata per parlare del lavoro svolto nei primi due anni del suo mandato.

“È una strada faticosa e ancora lunga ma che ci sta dando dei bei risultati e dobbiamo percorrerla con ottimismo e coesione in un momento in cui la città sta ripartendo e mostra risultati dal punto di vista economico, turistico, e di reputazione internazionale molto significativi”, ha proseguito il primo cittadino sottolineando l’importanza “di consolidare i risultati, migliorare ancora i servizi, che sono migliorati ma devono avere una stabilità, avere una manutenzione costante e infine potenziare poi questo grande progetto di trasformazione urbana da Napoli Est a Bagnoli all’area Nord, che significa un po’ realizzare la Napoli del domani”.

“L’obiettivo è di ridurre alla fine del 2025 il debito di un terzo”, ha detto ancora Manfredi, ricordando che all’atto del suo insediamento il debito era di 5 miliardi di euro. “Alla fine del 2022 abbiamo ridotto il debito del 9 per cento e alla fine del 2023 immaginiamo di ridurlo di un ulteriore 6 per cento” mentre per quanto riguarda il debito commerciale, il sindaco ha riferito che “nel 2022 si è ridotto del 25 per cento circa ed è attesa un’ulteriore riduzione del 15 per cento nel 2023”. “Una situazione che – ha sottolineato – rende il Comune di Napoli più affidabile e con prestazioni migliori. E inoltre Fitch ha migliorato il rating della città portandolo a BB+ valutando positivamente l’adesione al Patto peer Napoli”.

“Il mio obiettivo non è solo quello di fare qualcosa che oggi si vede, ma qualcosa che resterà nel futuro per consolidare il miglioramento della città ed evitare quello che è successo in passato, quando abbiamo avuto grandi fiammate, però, rapidi ritorni indietro”, ha concluso Manfredi.

Critiche le opposizioni. “Abbiamo assistito alla conferenza stampa in pompa magna del sindaco Manfredi per raccontare la nuova Napoli, una città che fa concorrenza a Zurigo e Berna per pulizia e qualità dei servizi. Le favole sono sempre belle da raccontare ma è tempo di guardare in faccia la realtà. In questi due anni la città non è per nulla migliorata, le periferie sono in un degrado perenne, la raccolta differenziata ferma al palo, le partecipate restano in condizioni di precario equilibrio che danneggia la città – hanno affermato i consiglieri comunali di Forza Italia, Salvatore Guangi e Iris Savastano –. Poi abbiamo assistito ancor oggi a promesse per i prossimi anni, miglioramento nei trasporti, nella riscossione delle tasse: staremo a vedere. Forza Italia è l’unica voce critica in consiglio che porta i temi dalle strade fin dentro il palazzo”.

