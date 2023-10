Lancette indietro di un’ora, torna l’ora solare

Domani 29 ottobre si dorme un’ora in più

E’ ormai un rito molto atteso che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella invernale: il cambio dell’orario legato all’ora solare. Quest’anno, il 29 ottobre, milioni di persone in tutto il mondo si preparano a spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, da mezzanotte a mezzogiorno, per adattarsi al nuovo orario standard. Questo cambiamento è una tradizione consolidata in molte parti del mondo, ma non mancano le controversie e le discussioni sulla sua necessità e sui suoi effetti sulla vita quotidiana.

Perché cambiamo l’orario? Il cambio dell’orario tra l’ora legale e l’ora solare è una pratica che risale al primo decennio del 20° secolo. L’idea era quella di sfruttare meglio la luce del giorno durante le stagioni più calde dell’anno, riducendo così il consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle case. Questa misura venne adottata inizialmente in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e diverse nazioni europee.

L’ora legale prevede di spostare l’orologio un’ora avanti all’inizio dell’estate, in modo che ci sia più luce del giorno durante le serate. Questo ha il vantaggio di risparmiare energia e incoraggiare le attività all’aperto. Tuttavia, quando il periodo estivo volge al termine, l’orologio viene spostato un’ora indietro per tornare all’ora solare, riportando così l’orario invernale standard.

Il cambio all’ora solare è difeso da alcune argomentazioni:

Risparmio energetico. La principale ragione per il cambio all’ora solare è il risparmio energetico. Durante i mesi in cui l’ora legale è in vigore, c’è una minore necessità di illuminare le case e utilizzare l’energia elettrica, poiché la luce del giorno dura più a lungo. Questo contribuisce a ridurre i costi energetici complessivi.

Salute. Alcuni sostengono che il ritorno all’ora solare possa avere effetti benefici sulla salute. Il ritorno a una routine invernale con più ore di luce del giorno può aiutare a migliorare il benessere psicofisico.

Tuttavia, ci sono anche argomenti contro il cambio all’ora solare. Il cambiamento dell’orario può influire negativamente sul ritmo circadiano di alcune persone. L’adattamento al nuovo orario può richiedere del tempo, causando stanchezza e disturbi del sonno. Alcuni sostengono che il cambio all’ora solare possa influenzare negativamente la produttività sul luogo di lavoro e causare una maggiore incidenza di incidenti stradali nelle prime settimane dopo il cambiamento. La questione del risparmio energetico associato al cambio all’ora solare è stata oggetto di dibattito. Alcuni studi suggeriscono che i benefici in termini di risparmio energetico potrebbero essere marginali o addirittura inesistenti.

Indipendentemente dalle opinioni sul cambio all’ora solare, è importante sapere come affrontarlo nel modo migliore:

Ricorda di spostare l’orologio all’indietro di un’ora prima di andare a letto la sera prima del cambiamento, in modo da non dimenticarlo al mattino successivo. Se possibile, cerca di regolare gradualmente il tuo ritmo circadiano nei giorni precedenti il cambio dell’orario per ridurre l’impatto sul sonno. Sfrutta al massimo le ore di luce del giorno durante la stagione invernale, facendo attività all’aperto e mantenendo le tue abitudini di vita attive.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

Mi piace: Mi piace Caricamento...