Fiera del Vintage Christmas Edition, all’A1Expò a spasso nel tempo

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, al Polo Fieristico A1Expò, si terrà la XIII Edizione di Fiera del Vintage

Un’edizione particolarmente sentita poiché allestita in un caloroso clima natalizio in perfetta sintonia con la tradizione e l’essenza dei valori della fiera che strizzano l’occhio alla tutela dell’ambiente condividendo l’eco-politica del riuso e omaggiando il passato attraverso una suggestiva passeggiata nel tempo, nei “Corridoi dei ricordi” per un’esperienza emotivamente ed intellettualmente appagante, nei meandri dell’infanzia o della gioventù.

Ma Fiera del Vintage è un appuntamento seguito con straordinaria attenzione anche dai giovanissimi, incuriositi dalle mode del passato e che spesso e volentieri tornano in maniera analoga sulle passerelle dei marchi più blasonati che presentano le nuove collezioni o nelle vetrine dei negozi.

Fiera del Vintage è un evento che trascende i confini temporali con il passato come fonte di ispirazione in un revival di emozioni e dolci ricordi nostalgici, accompagnati da un DJ Set che farà da colonna sonora per tutto lo svolgersi dell’evento.

La fiera si suddivide in diverse aree tematiche: dal Salone dell’Antiquariato che insiste in uno spazio dedicato ed esclusivo, agli articoli da collezionismo, brocantage, vinili, modernariato, giocattoli, libri, artigianato ed il Fashion Vintage, ossia l’area dedicata all’abbigliamento ed agli accessori moda.

“All’A1Expò si ritorna giovani – ironizza il Presidente del Polo Fieristico, dott. Antimo Caturano – soprattutto in queste settimane dove abbiamo appena terminato con grandissimo successo Mostra Scambio, l’evento dedicato ai veicoli d’epoca. Proseguiamo, appunto, con Fiera del Vintage e a conclusione di questo straordinario 2023 termineremo con Natale Village che per antonomasia è l’evento che ci riporta un po’ tutti bambini. Tornando a questa imminente edizione di Fiera del Vintage, beh, che dire, anche quest’anno la manifestazione è cresciuta tantissimo, un sold out ormai fisso che ci consente di ragionare con uno spirito ancora più ambizioso. Per questa tredicesima edizione abbiamo allestito l’intera area espositiva con suggestive ambientazioni natalizie, con l’auspicio che questa novità possa essere accolta di buon grado dagli espositori ma soprattutto dai visitatori.”

Appuntamento per sabato 2 e domenica 3 dicembre e recarci in Viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta Sud) e partecipare a Fiera del Vintage, punto di riferimento per tutti gli appassionati dei viaggi nel tempo ed omaggiare i tempi che furono…e quelli che saranno.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

