A Napoli si inaugura Arkeda, 8mila mq tra design, arredo e molto altro

Evento di apertura domani 1 dicembre alle 10 con ingegneri e architetti

Napoli, 30 novembre 2023 – Si apre domani la decima edizione di Arkeda, il salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo: appuntamento con l’edizione 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domenica 3 dicembre. La mostra-convegno si tiene nei padiglioni 4-5-6 del polo fieristico di Fuorigrotta, su un’area espositiva complessiva di 8mila metri quadrati, dalle 9:30 alle 18:30 (ingresso da viale Kennedy, 54). Tutte le informazioni sono sul sito www.arkeda.it.

L’inaugurazione è in programma domani, venerdì 1 dicembre, nella sala Progetti (padiglione 5) alle 10 con l’evento di apertura e prologo ‘Grado zero. Nuovi linguaggi del progetto’. Saranno presenti, per i saluti istituzionali, Angioletto de Negri, amministratore Progecta; Gennaro Annunziata, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Napoli; Lorenzo Capobianco, presidente dell’ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli. L’evento proseguirà con gli interventi di quattro relatori: Massimo Pica Ciamarra, Vincenzo Latina, Enrico Tonucci e Roberto Cappelli, direttore di Arkeda.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

