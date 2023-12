NYE Amalfi, il programma del Capodanno in Costiera

2 Piazze, 8 ore di spettacolo, artisti, performer, dj guest, orchestra sinfonica, fuochi pirotecnici. Due giorni di eventi nei luoghi più suggestivi di Amalfi, tra happy music, classica e folklore

Amalfi, 21 dicembre 2023 – Due Piazze, 8 ore di spettacolo. Due giorni di eventi strepitosi tra i luoghi più iconici di Amalfi, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, con artisti, musicisti, dj guest, orchestra, fuochi pirotecnici. Divertimento, stupore, magia sono le parole d’ordine per fare festa tutti insieme in Piazza per il countdown della Mezzanotte più lunga dell’anno.

Il suono e l’energia dirompente di NYE Amalfi – Il Capodanno della Costa d’Amalfi è pronto ad esplodere e illuminare Amalfi: un grande show che per l’edizione 2024 si amplifica, con lo start già dal pomeriggio, muovendosi tra due location straordinarie, come Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo, arricchendosi del suggestivo in 3D che a distanza di 10 anni, con l’ausilio anche dell’intelligenza artificiale, ritorna con la sua magia a far sognare il pubblico della Costa d’Amalfi.

Non solo musica e live show, ma uno spettacolo innovativo di colori, effetti scenici e visioni mozzafiato che proietteranno lo spettatore in un universo parallelo, a confine tra sogno e realtà, in una grande performance collettiva che riunisce tutte le fasce d’età.

NYE Amalfi si conferma evento di punta del grande cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, all’insegna dell’aggregazione e dell’inclusione. “Sano divertimento ed allegria per brindare al nuovo anno e per vivere insieme un momento di grande energia creativa – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – NYE Amalfi riesce ad attrarre spettatori non solo dalla Costa d’Amalfi. Un appuntamento amato dai giovani, dalle famiglie e dai turisti che decidono di trascorrere le festività in Costiera. Con grande orgoglio quest’anno ritorna l’Architectural Mapping 3D ideato da Luca Agnani sul tema “Metamorfosi” di una tale bellezza che conquisterà il pubblico: artista del light design, che ha animato mostre importantissime nel mondo e monumenti, riuscirà a trasformare il cuore di Amalfi in un museo dinamico en plein air di grande impatto scenografico e visivo contaminandosi con la musica”.

Sarà un Capodanno molto “happy” all’insegna dell’allegria: si ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musica live suonata dal vivo e un cast straordinario che si alternerà sui due palchi, con dj personality di spicco del panorama dance nazionale, in un incrocio tra contemporaneità e recupero di suoni antichi della tradizione, con sperimentazioni e avanguardie artistiche. E il primo gennaio appuntamento con il concerto con l’orchestra sinfonica alla Basilica del Crocifisso.

“NYE AMALFi è il Capodanno punto di riferimento per tutta la Costa d’Amalfi, che si sviluppa su due piazze, in quelli che sono i luoghi simbolo della città. Desideriamo regalare meraviglia, innovazione, senza trascurare il nostro grande patrimonio identitario – afferma la Consigliera agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto – Il Capodanno è il momento centrale del nostro programma di eventi. Sarà una performance di grande emozione, che si propone inoltre di promuovere i grandi talenti artistici e i musicisti della nostra terra e offrire loro un palcoscenico importante su cui esibirsi. Avremo grandi guest, band che suonano dal vivo, folklore, ma anche i grandi classici napoletani che proiettano l’immagine di Amalfi nel mondo. Per brindare con gioia al nuovo anno. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito come tutti gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale”.

NYE AMALFI IL PROGRAMMA – Novità del Capodanno 2024 è lo start dal pomeriggio del 31 gennaio: Piazza Duomo si trasformerà in una dancehall a cielo aperto dalle 15:30 con la musica di Dj Eddie J Warner per creare l’atmosfera che anticipa i festeggiamenti serali. Alle ore 22:30 in Piazza Flavio Gioia partirà ufficialmente il grande spettacolo di NYE Amalfi, con l’intrattenimento e la conduzione di Marco e Raf, direttamente da Radio Kiss Kiss, mentre in consolle, a far vibrare la piazza sul mare sotto le stelle, Dj Fabio Anastasio, a cui è affidato il warm up per entusiasmare la platea.

Come da tradizione, la sfilata e l’esibizione del gruppo folk amalfitano “O Guagliunciello”, portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione in un recupero dei ritmi di ancestrali partenopei di putipù, triccheballacche, tammorre, castagnelle, tamburelli e scetavajasse, fino ad arrivare al countdown della mezzanotte e il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli.

MEZZANOTTE, FUOCHI PIROTECNICI, CAMBIO LOCATION – Dopo lo scoccare della Mezzanotte e lo scambio di auguri per il nuovo anno, lo spettacolo si trasferirà nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo con l’Architectural Mapping 3D che trasformerà la bellissima Cattedrale con la sua imponente scalinata in un vero e proprio palcoscenico d’ esplosione di luci e forme disegnate a tempo di musica. Uno spettacolo visto per la prima volta in Costiera proprio ad Amalfi nel 2014 e che finora è stato protagonista nelle maggiori capitali internazionali. Dopo 10 anni, torna a gran richiesta con nuove tecnologie e effetti speciali da lasciare tutti senza fiato per rendere la notte di Capodanno un’esperienza indimenticabile. A fare da apripista al 2024 il disco show della “Street Sound Band”, un gruppo dinamico che spazia tra i generi musicali più vari, in un viaggio dagli anni ’70, ’80 e ‘90 fino ai giorni nostri per cantare e ballare tutti insieme.

Beat coinvolgenti, sonorità elettroniche, tanto funky, house music ed R’n’B per ballare fino all’alba con la performance poliedrica del gruppo di Dj resident: Filippo Di Costanzo, Pio Mansi, Andrea K ed Alex Caruso, gli Amalfi Friends molto amati e apprezzati in tutta la Costa d’Amalfi, riusciranno a sorprendere il pubblico nel mash up esplosivo con effetti scenici innovativi, giochi di luce e tante sorprese per uno spettacolo unico, fino alle prime luci del nuovo giorno.

A fare da preview, dal pomeriggio del 31 dicembre, sfilerà per le strade e i vicoli di Amalfi la tradizionale banda del Capodanno Folk Amalfitano.

IL CONCERTO DEL PRIMO GENNAIO – Domenica 1° Gennaio 2024 i festeggiamenti per il nuovo anno 2024 proseguono alle ore 12:00 presso la Basilica del Crocifisso. Si cambia registro, con le grandi atmosfere sinfoniche del Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra, in collaborazione con la Società Concerti di Sorrento.

In scena le armonie dei grandi capolavori della musica lirico sinfonica e la Canzone Classica Napoletana, con un repertorio che spazia tra Mozart, Strauss, Bizet, Rossini, Puccini, dalla marcia di Radetzky, al Don Giovanni, agli immancabili grandi classici ‘O Sole Mio e Torna a Surriento, richiesti fortemente dal pubblico di turisti internazionali appassionati di Amalfi e di Napoli.

Tra le ore 15:00 e le 18:30, la street parade con partenza da Via delle Cartiere ed esibizione in Piazza Duomo della banda del Capodanno Folk Amalfitano. Per chiudere poi con la Santa Messa Pontificale in Cattedrale.