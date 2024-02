Career Day Federico II Job Fair 2024, fissati già più di 8000 colloqui

L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio dalle 9.30, per tutta la giornata, a Monte Sant’Angelo

Napoli – Fissati già più di 8000 colloqui al Federico II Job Fair 2024. A pochi giorni dall’inizio del Career Day degli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è stato superato il numero di quelli totali della scorsa edizione. L’appuntamento è per giovedì 15 febbraio 2024, dalle 9.30, per tutta la giornata, nel Complesso di Monte Sant’Angelo con 100 aziende. Sarà il Rettore Matteo Lorito ad accogliere gli universitari che parteciperanno alla manifestazione. Il saluto introduttivo è previsto nella maestosa aula Carlo Ciliberto.

L’Ateneo, nell’anno dei suoi 8 secoli di storia, si prepara, quindi, a dare vita ad un evento che vedrà migliaia di studenti, neolaureati e laureati di tutte le Scuole e Dipartimenti della Federico II incontrare i responsabili delle risorse umane di aziende nazionali e internazionali. L’obiettivo è creare nuove opportunità per i giovani e i numeri che evidenziano il costante, e sempre più crescente, interesse delle aziende per i federiciani. A dare inizio alla giornata sarà il Rettore della Federico II Matteo Lorito che accoglierà studenti e aziende nell’Aula Rossa del Complesso di via Vicinale Cupa Cintia, 26.

La partecipazione è aperta a tutti, basta accedere alla pagina Federico II Job Fair presente nella sezione placement del sito di orientamento dell’Ateneo (www.orientamento.unina.it) e registrarsi. La piattaforma permette di selezionare le aziende di maggiore interesse tra le partecipanti, che, valutati i curricula, possono invitare gli studenti a sostenere un colloquio ‘one to one’ il giorno dell’evento.