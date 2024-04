Ottaviano, approvate le nuove tariffe Tari

Cala la tassa per famiglie ed esercenti

Napoli, 18 aprile 2024 – Il consiglio comunale di Ottaviano ha approvato le tariffe Tari relative all’anno 2024. Rispetto all’anno precedente, la tassa sulla spazzatura a Ottaviano è diminuita sensibilmente sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Per le utenze domestiche, la Tari si abbassa con percentuali significative per i nuclei familiari di tre o quattro componenti, mentre per le attività produttive e commerciali cala per molti esercizi commerciali, tra cui bar, caffè e pasticcerie.

È stato lo stesso sindaco Biagio Simonetti ad illustrare il provvedimento nel corso dell’assemblea cittadina: “Il lavoro dell’amministrazione e degli uffici ha portato a straordinari risultati. Si sta realizzando quello che noi abbiamo sempre detto di voler fare: atti concreti, azioni a beneficio esclusivo della collettività, sostegno alle famiglie”, ha detto il sindaco.